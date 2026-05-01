Haberler

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta tedbir kararlarına uymayan 575 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde alınan tedbir kararlarına uymayan bazı marjinal gruplara emniyet görevlilerince yapılan müdahaleler sonucunda 575 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde alınan tedbir kararlarına uymayan bazı marjinal gruplara emniyet görevlilerince yapılan müdahaleler sonucunda 575 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, Valilikçe verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla ve coşkuyla kutlayan tüm sendika, sivil toplum kuruluşları ve emekçilere, bununla birlikte şehrin güvenliği, vatandaşların huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polislere teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs'ta da Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibarıyla 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri emniyet birimlerinde devam etmektedir."

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

