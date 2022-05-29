İstanbul'un fethi için gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirildiği güzergah, FPV dron ile görüntülendi - Haberler

72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirildiği güzergahın FPV dron ile görüntülenmesi İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırgayı karadan yürütülerek Haliç'e indirdiği güzergah, Anadolu Ajansı tarafından FPV dron ile görüntülendi