İstanbul'un fethi için gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirildiği güzergah, FPV dron ile görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un fethi için gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirildiği güzergah, FPV dron ile görüntülendi

AA - Hüsame Battal - Güncel
 - Güncelleme:

72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirildiği güzergahın FPV dron ile görüntülenmesi İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 569.

72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirildiği güzergahın FPV dron ile görüntülenmesi İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırgayı karadan yürütülerek Haliç'e indirdiği güzergah, Anadolu Ajansı tarafından FPV dron ile görüntülendi

AA / Hüsame Battal - Güncel

İstanbul Nisan Haliç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title