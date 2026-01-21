Haberler

İstanbul Tabip Odası: "Dr. Feray Kaya Serbest Bırakılsın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Tabip Odası, gözaltına alınan Dr. Feray Kaya'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti. Dr. Kaya'nın, ev baskını ile gözaltına alındığı ve ifadesinin henüz alınmadığı belirtildi.

(İSTANBUL)- İstanbul Tabip Odası, gözaltına alınan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi bölümünde yan dal asistanı olarak görev yapan Dr. Feray Kaya'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi bölümünde yan dal asistanı olarak görev yapan üyemiz ve hastane temsilcimiz Dr. Feray Kaya ifadeye çağrılmak yerine dün sabah ev baskını ile çocuğunu psikolojik şiddete maruz bırakacak şekilde gözaltına alındı. Emniyette halen ifadesi bile alınmadan tutuluyor. Soruşturmanın meslektaşımızın eğitim hakkı gözetilerek hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve Dr. Feray Kaya'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı