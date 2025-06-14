İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu'ndaki Bürosunu Taşıyor

(İSTANBUL) - İstanbul Tabip Odası, yıllardır faaliyet gösterdiği Cağaloğlu'ndaki Merkez Büro'nun deprem riski taşıması nedeniyle Cevizlibağ Zeytinburnu'na taşınacağını duyurdu.

Odadan "Mekanlar değişebilir ama mücadele devam eder" başlığıyla yapılan açıklamada, "Cağaloğlu büromuzu taşıyoruz" bilgisi verildi.

Bu taşınmanın İstanbul Tabip Odası için yalnızca eşyaların ve çalışanların yer değişikliğinden çok daha fazlasını ifade etiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarım yüz yıllık mekanımızdan ayrılıyoruz. Geri dönememek de var kaderde. Onu zaman gösterecek. Bazı mekanlar bir kurumla veya bir olayla bütünleşir. Buna çok örnek verilebilir. Biz ikisiyle yetinelim: Gezi İsyanı'ndan sonra Taksim Gezi Parkı'nı, bu isyandan ayrı düşünme olanağı var mıdır? ya da Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'tan? İşte böyle bir bütünleşmeydi İstanbul Tabip Odası'yla Cağaloğlu bürosu.

12 Eylül'e kadar yalnızca İstanbul Tabip Odası'na değil Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) de ev sahipliği yapmıştı. Sonradan demokrasi ve emek düşmanlarınca katledilecek olan TTB Merkez Konseyi ilk kadın üyesi diş hekimi Sevinç Özgüner bu binada faaliyetlerini yürütmüştü, örneğin. Onun adını taşıyan salonumuzu elbette yaşatmaya devam edeceğiz. O günlerden bu günlere, kendini yalnızca odayı yöneten gruba ait hisseden hekimlerin değil, ülkenin içinden geçtiği siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerde insani, mesleki, etik değerleri arayanların da uğrak yeri oldu Cağaloğlu büro.

Sanıyoruz ki, geçirdiğimiz bu yarım yüzyılda ülkede yaşanan sayısız kriz büromuzu yıprattı. İstanbul'u bekleyen büyük depremde artık bizi taşıyamayacağını fark ettik. Taşınma kararını almak kolay olmadı ancak bu mekanın direniş ve mücadeleyle kurduğu anlamın, bir enkazın, yaralanmaların ve ne yazık ki olası can kayıplarının gölgesinde silinmesini istemedik. İstanbul Tabip Odası elbette faaliyetlerine kararlılıkla devam edecek. Evet, belki bir süreliğine hafıza mekanımızdan ayrılıyoruz ama geleceğe dair inancımızı koruyoruz. Mekanlar da hayatın kaçınılmaz değişimlerine tabidir, zamanla işlevini yitirebilirler. Ancak mücadele her koşulda sürer ve sürmelidir.

"Binamızı depreme dayanıklı hale getirmek mümkün olursa Cağaloğlu'na döneceğiz"

Binamızı güçlendirme ya da yenileme yoluyla depreme dayanıklı hale getirmek mümkün olursa Cağaloğlu'na döneceğiz; ancak bu şimdilik belirsiz. Yine de bir şey kesin, yıllar sonra bile Cağaloğlu denince akla İstanbul Tabip Odası gelecektir"