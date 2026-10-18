İstanbul Şişli'deki konserde fenalaşan 3 kişiden biri hastanede öldü

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İstanbul'da düzenlenen bir konserde fenalaşan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gece saatlerinde gerçekleştirilen "Unreal x Jeton" konserinde 3 kişinin fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24) hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye karşın F.A. hayatını kaybetti.

T.M. ve M.S.R'nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince inceleme başlatılırken, konser alanı boşaltıldı.

Yapılan incelemede, organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA