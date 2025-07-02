İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu 8 Temmuz'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Modern, 8 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Yaz Sanat Okulu ile çocukları sanata yönlendirmeyi hedefliyor. 10 farklı atölye ile sanatın çeşitli yönleri keşfedilecek.

İstanbul Modern tarafından düzenlenen Yaz Sanat Okulu, 8 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında düzenlenen birbirinden farklı atölyeler ve sanat yorumlamalarıyla çocuklar sanatın farklı kavramlarına ve tekniklerine odaklanacak.

Yaz Sanat Okulu'nda, Monokrom Resimler, Baskı Resim, İmgelerle Otoportreler, Harflerden Resme, Soyut Heykeller, Lirik mi Geometrik mi, Benim Manzaram ve Kentin Kolajları başlıklı 10 farklı atölye yer alacak.

Yaz boyunca pazartesi günleri dışında hafta içi her gün gerçekleşecek atölyelerin en az dördüne katılan katılımcılara, İstanbul Modern tarafından Yaz Sanat Okulu katılım belgesi verilecek.

Sabah ve öğleden sonra olarak iki oturuma ayrılan atölye çalışmaları, 10.30-12.30 ile 13.30-15.30 saatlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.