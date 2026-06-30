Haberler

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve haplar ele geçirildi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evleri tespit edildi. İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen evlere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 55,74 gram sentetik kannabinoid, 11,74 gram metamfetamin, 9,85 gram esrar, 13,14 gram eroin, 61 adet Galara, 3 adet Suboxone ve 11 adet peçeteye emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı

Evine hayat kadını çağırdı! Beklemediği bir sonla karşılaştı
'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı