İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evleri tespit edildi. İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen evlere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 55,74 gram sentetik kannabinoid, 11,74 gram metamfetamin, 9,85 gram esrar, 13,14 gram eroin, 61 adet Galara, 3 adet Suboxone ve 11 adet peçeteye emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı