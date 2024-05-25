İstanbul, Leonardo da Vinci'nin doğduğu ve eserlerinin sergilendiği 'Kültür Yolu Projesi'ne dahil oldu

(İSTANBUL) - Leonardo da Vinci'nin doğduğu ve eserlerinin sergilendiği 'Kültür Yolu Projesi' kapsamında İstanbul'un projede yer almasının nedenleri, İtalyan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte açıklandı. Projenin hayata geçmesinde önemli rol oynayan Prof. Dr. Mustafa Tolay, 50 yıllık rüyasının gerçekleştiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne ve özellikle İspanya ile Fransa'ya teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Tolay, projede İstanbul'un yer almasının önemini şu sözlerle vurguladı:

"1500'lerde Leonardo döneminde Beyoğlu ile İstanbul arasında İtalyan Prensler arasında inanılmaz kuvvetli bir kültür ve ticari bağlantı vardı. Bu yüzden İstanbul'un projede yer alması şart dediler."

Etkinlikte, Avrupa'nın aydınlanma dönemine geçişinde ve hümanizmin temelinin atılmasında Leonardo da Vinci'nin rolü de ele alındı.

Tolay, "Avrupa'nın aydınlanmaya gitmesinin ve hümanizmin temellerinin atılmasının ardında Dante ile başlayan, Leonardo ve arkadaşları ile devam eden, Newton ile kuzeye çıkan bir süreç var" ifadelerini kullandı.

İtalyan Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Leonardo da Vinci'nin tarihsel ve kültürel önemi bir kez daha ön plana çıkarıldı.