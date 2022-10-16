İSTANBUL--İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ, GÖKDELENLER ARASINDA OTLAYAN HAYVANLAR

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü ve Tahtakale Mahallesi'nin ortasında kalan Ispartakule'nin çevresindeki tarım arazisi, ekilen ayçiçekler nedeniyle renkli görüntüler oluşturmuştu. Ayçiçeklerin hasat edilmesi sonrası tarlalar, bölgede adak kurban olanak beslenen hayvanların otlağı haline geldi. Lüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını belirtirek, "Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz. Burada tam bir yayla havası var. Samsun'un Türkmen Yaylası vardır, aynı o yaylaya benziyor. Bir taraf da Tahtakale, diğer taraf da Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

-Ayçiçeği tarlalarının havadan görüntüleri