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İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları Yarışması Tamamlandı

İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları Yarışması Tamamlandı
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İstanbul ve Hakkari İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen 'İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları Yarışması'nın ikinci aşaması Hakkari'de gerçekleştirildi. Başarılı öğrenciler, özel eğitimlerle ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacak.

İstanbul ve Hakkari İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen "İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları Yarışması"nın ikinci aşaması Hakkari'de tamamlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, bilim ve inovasyona yönelik umut verici adımlara ev sahipliği yapan yarışma, Hakkari'deki öğrenciler için heyecan dolu bilimsel rekabet ortamı sundu.

Yarışmada başarılı olan öğrenciler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" projesi kapsamında verilen bilim eğitimlerine katılmaya hak kazandı.

Verilecek özel eğitimlerle, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek bilgi ve becerileri kazanması amaçlanıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından yürütülen proje, öğrencilerin bilimsel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim dallarında genç yeteneklerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul ve Hakkari arasındaki eğitim işbirliği, yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmayıp, öğrencilerin farklı disiplinlerde kendilerini geliştirmesine de olanak tanıyor.

"Bilim olimpiyatlarının eğitimdeki yerini güçlendirmeye kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarışmanın bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması açısından büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin bilimsel meraklarını ve inovasyon becerilerini geliştirmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek genç bilim insanlarını yetiştirmek adına, bilim olimpiyatlarının eğitimdeki yerini güçlendirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Deniz Sarıhan - Güncel
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