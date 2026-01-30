Fatih'te trafikte sürücüsüyle tartıştığı otomobile saldıran şüpheli yakalandı
İstanbul Fatih'te, trafikte sürücüsüyle tartışan bir kişi otomobile saldırdı. Polis, sosyal medyada yayılan görüntülerle şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Fatih'te trafikte sürücüsüyle tartıştığı otomobile saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Fatih Atatürk Bulvarı'nda bir kişi dün öğle saatlerinde trafikte sürücüsüyle tartıştığı bir otomobile saldırdı.
Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri, plaka bilgilerinden saldırganın T.E. (22) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan T.E'ye "kara yolu üzerinde yasaklanan yerlerde duraklama", "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanma" maddelerinden idari para cezası uygulandı.
Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.