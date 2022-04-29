İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması kılındı

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Cuma namazı için Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlardan bazıları, caminin dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namaz kıldı.

Kadınların da namaza yoğun şekilde katıldığı ve kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldıkları görüldü.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de ramazanın son cuması eda edildi.