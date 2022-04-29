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İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması kılındı

AA - Elif Küçük - Güncel
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İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması kılındı

İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Cuma namazı için Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlardan bazıları, caminin dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namaz kıldı.

Kadınların da namaza yoğun şekilde katıldığı ve kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldıkları görüldü.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de ramazanın son cuması eda edildi.

AA / Elif Küçük - Güncel

İstanbul, Fatih, Namaz, Güncel, Haberler

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