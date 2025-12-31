İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın huzur ve güvenli geçmesi için tam kadro sahada görev yapıyor.

Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve tarihi merkezini oluşturan, her sene milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan megakent İstanbul'da yılbaşında huzur ve güven ortamının bozulmaması için her türlü önlem ve tedbir alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da sahada olacağı tedbirler kapsamında, yaklaşık 50 bin personel belirlenen noktalarda görev alacak.

Tarihi ve turistik bölgeler ile yeni yıl etkinliklerinin yapılacağı noktalarda daha sıkı önlem alan polis ekipleri, helikopter ve dronlarla havadan, bot ve teknelerle de denizden denetimlerini gerçekleştirecek.

İstanbul polisi, mesai mefhumu gözetmeden halkın huzuru için görevini sürdürecek.