Haberler

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni yılın huzur içinde geçmesi için 50 bin personel ile sahada görev yapacak. Polis ekipleri, tarihi ve turistik bölgelerde önlemler alırken, havadan ve denizden denetimlerini gerçekleştirecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın huzur ve güvenli geçmesi için tam kadro sahada görev yapıyor.

Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve tarihi merkezini oluşturan, her sene milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan megakent İstanbul'da yılbaşında huzur ve güven ortamının bozulmaması için her türlü önlem ve tedbir alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da sahada olacağı tedbirler kapsamında, yaklaşık 50 bin personel belirlenen noktalarda görev alacak.

Tarihi ve turistik bölgeler ile yeni yıl etkinliklerinin yapılacağı noktalarda daha sıkı önlem alan polis ekipleri, helikopter ve dronlarla havadan, bot ve teknelerle de denizden denetimlerini gerçekleştirecek.

İstanbul polisi, mesai mefhumu gözetmeden halkın huzuru için görevini sürdürecek.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi