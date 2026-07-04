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İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 20 hükümlü yakalandı

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İstanbul'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi, Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

İstanbul'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kent genelinde dün düzenlenen operasyonda, haklarında 5 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlüler, infaz işlemleri için adliyeye çıkarıldıktan sonra cezaevlerine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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