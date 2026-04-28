İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 şüpheli tutuklandı, ele geçirilenler sergilendi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 116 şüpheliden 89'u tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 696 bin 500 adet uyuşturucu hap, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerin ardından son 3 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 116 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 milyon 650 bin sentetik ecza hap, 199 kilogram skunk, 107 kilo 385 gram metamfetamin ve 46 bin 500 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 696 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

116 ŞÜPHELİDEN 89'U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 116 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 89'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'HEDEFİMİZ BELLİ VE NETTİR; GENÇLİĞİMİZİ VE GELECEĞİMİZİ ÇALDIRMAYIZ'

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergiyi inceledikten sonra açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son iki hafta içerisinde ulusal ve uluslararası zehir tacirlerine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 307 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 700 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, operasyonlar sonucunda 116 şahıs gözaltına alınmış, 89 şahıs ise tutuklanmıştır. Gençliğimizi ve neslimizi korumak adına mücadeledeki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir. Hedefimiz belli ve nettir; gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı