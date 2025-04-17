Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Patron borçlarla yurt dışına kaçtı, çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı

Patron yurt dışına kaçtı! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı

İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Belediye Görevlisi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye görevlisi gözaltına alındı. Sorgulanan kişiler, ihale işlemlerine fesat karıştırmakla suçlanıyor.

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan belediyede memur olan ihale komisyon üyesi Bilal Ören de ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde de arama yaptı.

Zanlıların İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.