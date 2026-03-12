Haberler

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, araç yakılması ve 2 kafenin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, araç yakılması ve 2 kafenin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de 11 Mart'ta bir aracın yakılması ile Avcılar'da 3 ve 5 Mart'ta 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, şüphelilerin olay yerine ulaşmak için kullandıkları araçlara taktıkları çalıntı plakalar ile kasklar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi