Dünya liderleri ve uzmanlar, STRATCOM Zirvesi için İstanbul'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 27-28 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek STRATCOM Zirvesi'nde dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanlar bir araya gelecek. Zirve, uluslararası düzenin geleceği ve küresel krizlerin yönetimi gibi önemli konuları ele alacak.

İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya gelecek. Zirve, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve küresel krizlerin hızla geliştiği bir dönemde, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlik, devlet başkanları, bakanlar, politika yapıcılar ve önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek uluslararası düzenin geleceği, stratejik iletişim ve küresel krizlerin yönetimi konularını ele almayı amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.

'LİDERLİK DİPLOMASİSİ VE ARABULUCULUK KONULARI ELE ALINACAK'

Açıklamada, zirvenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomatın katılacağı açılış oturumuyla başlayacağı belirtilerek, "İlk gün, stratejik iletişimin değişen küresel düzeni nasıl şekillendirdiğine odaklanacak. 'Küresel Düzenin Yeni Çerçevesi' başlıklı paneli Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yönetecek. Oturumda Azerbaycan, Suriye, Bangladeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler, değişen güç dengeleri ve uluslararası anlatıların şekillenmesinde iletişimin rolünü tartışacak. Zirvenin diğer oturumlarında liderlik diplomasisi ve arabuluculuk konuları ele alınacak; Katar, Libya ve Mısır'dan katılımcılar çatışma çözümü ve bölgesel diplomasi deneyimlerini paylaşacak. Etkinlik kapsamında iklim diplomasisi ve kamuoyunun dijital dönüşümü de gündeme gelecek. Navarra Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramon Salaverría, küresel iklim yönetişimi ve iletişim stratejilerini değerlendirecek" denildi.

'STRATCOM ZİRVESİ'NİN, ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR PLATFORM OLMASI BEKLENİYOR'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"Zirvenin ilk günü, uluslararası kurumlarda artan güven ve meşruiyet krizleri ile kadın, göç ve sosyal politikaların kesişim noktalarını ele alan panelle sona erecek. İkinci gün ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasıyla başlayacak; ardından İran odaklı bir panel ve katılımcıların küresel yönetişimde 'yeni normal' olarak nitelendirdiği sürekli krizler ile istikrarsızlık ortamını tartışacakları oturumlar gerçekleştirilecek. STRATCOM Zirvesi, jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, küresel krizlerin yönetimi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde iletişimin rolünü ele alacak önemli bir platform olması bekleniyor. Zirveye katılmak isteyenler, en geç 24 Mart 2026 saat 18.00'e kadar kayıt yaptırabilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
