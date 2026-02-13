Haberler

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'un Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı. Elebaşı M.Y. ve örgüt üyeleri, çeşitli suçlardan soruşturma altında.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını M.Y'nin yaptığı, Sancaktepe ve Çekmeköy'de faaliyet gösteren, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarını işledikleri tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'unun başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 3'ünün yurt dışında olduğu anlaşılırken, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
