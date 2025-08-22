İstanbul'da Silahlı Suç Örgütü Soruşturmasında İş İnsanı Serbest Bırakıldı

İstanbul merkezli silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Murat Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Murat Özdemir, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
