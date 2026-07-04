Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı; araçlar mahsur kaldı
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesi'ndeki alt geçidin su altında kalmasına yol açtı. Birçok araç yolda mahsur kalırken, ekipler su tahliye çalışmalarına başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesine giden yolda mezarlığın önündeki alt geçit su içinde kaldı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Ekipler, su tahliye işlemi yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı