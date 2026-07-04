Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı; araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesine giden yolda mezarlığın önündeki alt geçit su içinde kaldı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Ekipler, su tahliye işlemi yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı