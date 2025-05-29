İstanbul'da Ramazan Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle düzenlediği "İstanbul'da Ramazan" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazanın manevi atmosferini çoğaltmak, bu ruhu gençlerin gözünden yansıtmak ve yetenekli genç fotoğrafçılara alan açmanın hedeflendiği yarışma bu yıl ilk kez gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Koordinatörü Esra Arslantürk, bu yıl TÜGVA İstanbul Kültür Sanat Ödülleri olarak duyurdukları ve devamlılığını diledikleri projenin ilk ödül töreni için toplandıklarını belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfının, milli, manevi değerlerine bağlı, öz güvenli, üretken genç nesillerin yetişmesini hedeflediğini vurgulayan Arslantürk, Kültür Sanat Koordinatörlüğü olarak gençlerin entelektüel gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Arslantürk, genç gönüllülerden oluşan bir ekiple yol yürüdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu fotoğraf yarışmasının temasını 'İstanbul'da Ramazan' olarak belirledik. 11 ayın sultanı ramazanın coşkusunun, bereketinin yansıtılacağı bir yarışma hayal ettik. Cenabıallah, ramazan ayında kötülüklerden geri durmayı, paylaşmayı, kötü sözden, yalandan sakınmayı bizlere buyuruyor. Bizler de ramazanda edindiğimiz bu maneviyatı tüm hayatımıza yaymaya çalışıyoruz. Bu yarışmayla da İstanbul'da ramazan ruhunun izini sürdük ve sizlerden İstanbul'da ramazanı fotoğraflamanızı istedik."

Yarışmada birincilik ödülünü Merve Çelik, ikincilik ödülünü Emir Tetik, üçüncülük ödülünü ise Halil İbrahim Çetinkaya kazandı.

10 mansiyon ödülünün de sahiplerini bulduğu törende, jüri tarafından seçilen 33 fotoğrafın yer aldığı sergi izlenime sunuldu.

Törene, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Murat Aydın da katıldı.