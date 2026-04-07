İstanbul'da polislerle silahlı çatışmaya giren 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da bir çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve iki polisin hafif yaralandığını açıkladı. Teröristlerin kimlikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

