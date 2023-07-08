İstanbul'da Özel Güvenlik Görevlisi Kıyafetiyle Namaz Kılma Videosuna Soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen bir kişinin namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlattı. Video içeriği, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçunu içeriyor.
İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişinin paylaştığı namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.
Savcılık, video içeriyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi.