İstanbul'da Özel Güvenlik Görevlisi Kıyafetiyle Namaz Kılma Videosuna Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen bir kişinin namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlattı. Video içeriği, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçunu içeriyor.