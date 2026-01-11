İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Yarın İçin Tatil Edildi

(İSTANBUL) Dün akşamdan beri devam eden şiddetli fırtına ve yağışın ardından kar yağışının beklendiği İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili açıklamasında "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesinin beklendiğini, sıcaklıkların 9 derece ile 4 derece arasında seyredeceğini, rüzgarın ise kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceğini ve hamle hızının saatte 55 kilometreye kadar çıkacağını duyurdu. Bu açıklamadan sonra ikinci bir açıklamayla da kentte okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle..."

"İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malül Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır."