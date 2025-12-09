İstanbul'da 'Evime Giden Yol-Öğretmenler Karma Resim Sergisi' açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 9 Aralık Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Günü kapsamında "Evime Giden Yol-Öğretmenler Karma Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, serginin hem sanatsal hem de vicdani bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Sergideki eserlerin derin mesaj ve anlamlar içerdiğini ifade eden Yentür, sergide öğretmenlerin 45 eserinin sergilendiğini, her birinin ayrı bir anlamı olduğunu, verdiği derin mesajların tuvalde, fırçada hayat bulduklarını söyledi.

Yentür, öğretmenlerin toplumun öncüleri ve rol modelleri olduğunu, toplumun sorunlarına duyarlı davrandıklarını dile getirerek, "Zaten bizim esas amacımız da çocuklarımızı hem akademik yönden hem insani yönden hayata hazırlamaktır. Hissiyat sahibi yapmaktır, öncü olmaktır. Bu sebeple arkadaşlarımız, sanatla estetiği aslında derin bir derse, mesaja, anlama dönüştürmüşlerdir." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Yentür, şöyle konuştu:

"Biz zannediyorduk ki soykırım sadece artık tarih sayfalarında kaldı. Ama dün Bosna'da, bugün Gazze'de yaşadığımız, yarın kim bilir nerede hangi mahzun ve mazlum coğrafyada yaşanacak bilemiyoruz. Biz istiyoruz ki elimizden, okullarımızdan, sınıflarımızdan yetişen öğrencilerimiz, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için güzelliğin, erdemin, merhametin, şefkatin dilini bilimle, teknolojiyle, sanayiyle buluşturup, bilgisini, görgüsünü, ilmini insanlığın hayrına dönüştürecek insanlığın hayrına faydalı işlere vesile olacak güzelliklere imza atsın."

Sergiye eserleriyle katılan görsel sanatlar öğretmeni Banu Dizdar, çalışmalarında güncel acılara ve özellikle Gazze'de yaşananlara dikkati çektiklerini aktararak, "Gazze'de yaşanan birçok görüntüyü görmek durumundayız. Gördüklerimizin bizde bıraktığı izleri bu şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Resimlerimizin her biri birçok şey anlatıyor. Bu sergi, bugünün anlam ve önemine uygun olarak, soykırıma ve insani duyarsızlığa karşı bir eleştiri niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Savaşlar, saldırılar ve zorunlu göçlerle yok edilen evlere ve sessizleştirilen hafızalara odaklanan, 39 öğretmenin 45 eserinin yer aldığı sergi, 14 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.