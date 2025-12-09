Haberler

İstanbul'da "Evime Giden Yol-Öğretmenler Karma Resim Sergisi" açıldı

İstanbul'da 'Evime Giden Yol-Öğretmenler Karma Resim Sergisi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Aralık Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Günü kapsamında 'Evime Giden Yol' adlı öğretmenler karma resim sergisini açtı. Sergide, öğretmenlerin eserleriyle insanlığa duyarlılık ve sanatın önemi vurgulandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 9 Aralık Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Günü kapsamında "Evime Giden Yol-Öğretmenler Karma Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, serginin hem sanatsal hem de vicdani bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Sergideki eserlerin derin mesaj ve anlamlar içerdiğini ifade eden Yentür, sergide öğretmenlerin 45 eserinin sergilendiğini, her birinin ayrı bir anlamı olduğunu, verdiği derin mesajların tuvalde, fırçada hayat bulduklarını söyledi.

Yentür, öğretmenlerin toplumun öncüleri ve rol modelleri olduğunu, toplumun sorunlarına duyarlı davrandıklarını dile getirerek, "Zaten bizim esas amacımız da çocuklarımızı hem akademik yönden hem insani yönden hayata hazırlamaktır. Hissiyat sahibi yapmaktır, öncü olmaktır. Bu sebeple arkadaşlarımız, sanatla estetiği aslında derin bir derse, mesaja, anlama dönüştürmüşlerdir." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Yentür, şöyle konuştu:

"Biz zannediyorduk ki soykırım sadece artık tarih sayfalarında kaldı. Ama dün Bosna'da, bugün Gazze'de yaşadığımız, yarın kim bilir nerede hangi mahzun ve mazlum coğrafyada yaşanacak bilemiyoruz. Biz istiyoruz ki elimizden, okullarımızdan, sınıflarımızdan yetişen öğrencilerimiz, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için güzelliğin, erdemin, merhametin, şefkatin dilini bilimle, teknolojiyle, sanayiyle buluşturup, bilgisini, görgüsünü, ilmini insanlığın hayrına dönüştürecek insanlığın hayrına faydalı işlere vesile olacak güzelliklere imza atsın."

Sergiye eserleriyle katılan görsel sanatlar öğretmeni Banu Dizdar, çalışmalarında güncel acılara ve özellikle Gazze'de yaşananlara dikkati çektiklerini aktararak, "Gazze'de yaşanan birçok görüntüyü görmek durumundayız. Gördüklerimizin bizde bıraktığı izleri bu şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Resimlerimizin her biri birçok şey anlatıyor. Bu sergi, bugünün anlam ve önemine uygun olarak, soykırıma ve insani duyarsızlığa karşı bir eleştiri niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Savaşlar, saldırılar ve zorunlu göçlerle yok edilen evlere ve sessizleştirilen hafızalara odaklanan, 39 öğretmenin 45 eserinin yer aldığı sergi, 14 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title