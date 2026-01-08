Haberler

Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen Kemal U., çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılsa da kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde motosikletiyle denize düşen sürücü yaşamını yitirdi.

Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi'nde Kemal U. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkartılan sürücü Kemal U, suyun içinde kalan motosikletine bakmak için tekrar denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Kemal U, çevredekilerin yardımıyla tekrar sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahilde bir süre kalp masajı yapılan Kemal U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

