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İstanbul'da İki Kadın Cinayeti: Saldırgan İntihar Etti

İstanbul'da İki Kadın Cinayeti: Saldırgan İntihar Etti
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İstanbul Eyüpsultan ve Fatih'te yarım saat içinde iki kadını öldüren 19 yaşındaki saldırgan, ardından Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Olayla ilgili emniyet açıklamalarda bulundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Eyüpsultan ve Fatih'te yarım saat içinde iki kadını öldüren saldırgan intihar etti.

Olay, İstanbul Fatih Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarına çıkan saldırgan, bir kadını öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar etti.

Emniyetten açıklama: Yarım saat içinde iki cinayet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalarda S.Ç. (19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H. (19) isimli bir kadını, daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Edirnekapı Eyüpsultan İstanbul Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Fatih

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