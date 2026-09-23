İstanbul'da İBB davasında 86. gün UYAP sorunu nedeniyle erken sona erdi

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Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasının 86'ıncı günü, UYAP'ta (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) yaşanan sorun nedeniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 86. gün, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme katibi, UYAP'ta yaşanan sorun nedeniyle oturuma bugünlük devam edilemeyeceğini söyledi.

Duruşmaya, yarın devam edilecek.

Kaynak: ANKA