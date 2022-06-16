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İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

ANKA - Güncel
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İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri, bu hafta sonu toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Yaklaşık 3 milyon öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde yapılacak.

İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım İstanbul'da da ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

İki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri gerekecek.

Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

ANKA / Güncel

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