İstanbul'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Zeytinburnu'nda bir tekne alabora oldu, birçok ilçede ağaçlar devrildi. Sahil Güvenlik ekipleri, alabora olan teknedeki dört kişiyi kurtardı. Fırtına dolayısıyla Marmaray seferlerinde aksama ve trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bir tekne alabora olurken, birçok ilçede ağaçlar devrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezince (AKOM) yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir acenteye ait tekne alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 4 kişi, o esnada çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişiler tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, teknenin alabora olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merter Kestane Sokak'taki bir ağaç, fırtına dolayısıyla park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, itfaiye ekipleri ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Marmaray hattında ağaç devrildi

Tuzla'da Marmaray hattında bir ağacın devrilmesi sonucu seferlerde aksama oldu. Yolcular bir süre tren yolunda yürüdü.

Pendik Aydınlı Yolu Caddesi'nde devrilen ağaç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da da şiddetli rüzgar dolayısıyla bir ağaç devrildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız

Ürküten sözler: O ilde 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.