İstanbul'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bir tekne alabora olurken, birçok ilçede ağaçlar devrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezince (AKOM) yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir acenteye ait tekne alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 4 kişi, o esnada çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişiler tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, teknenin alabora olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merter Kestane Sokak'taki bir ağaç, fırtına dolayısıyla park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, itfaiye ekipleri ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Marmaray hattında ağaç devrildi

Tuzla'da Marmaray hattında bir ağacın devrilmesi sonucu seferlerde aksama oldu. Yolcular bir süre tren yolunda yürüdü.

Pendik Aydınlı Yolu Caddesi'nde devrilen ağaç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da da şiddetli rüzgar dolayısıyla bir ağaç devrildi.