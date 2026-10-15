İstanbul'da Eurydice toplantısı 37 ülkeden 65 katılımcıyla yapıldı

İstanbul'da Eurydice toplantısı 37 ülkeden 65 katılımcıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'da düzenlenen Eurydice toplantısı, 37 ülkeden 65 uluslararası katılımcıyı bir araya getirdi. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı toplantıda Eurydice Ağı'nın öncelikleri ve Türkiye'nin eğitim reformları ele alındı.
(İSTANBUL) - Avrupa Eğitim Bilgi Ağı Ülke Temsilcileri Toplantısı, 37 ülkeden 65 uluslararası katılımcıyla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı toplantı, Avrupa Komisyonu ve Eurydice Avrupa Birimi temsilcileri ile ülkelerin ulusal birimlerinde görev yapan yönetici ve uzmanları bir araya getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 37 ülkeden 65 uluslararası katılımcıyla 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (Eurydice) Ülke Temsilcileri Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı toplantı, Avrupa Komisyonu ve Eurydice Avrupa Birimi temsilcileri ile ülkelerin ulusal birimlerinde görev yapan yönetici ve uzmanları bir araya getirdi.
İki gün süren toplantıda, Eurydice Ağı'nın çalışmaları ve gelecek dönem öncelikleri değerlendirildi; ülkelerin eğitim politikalarına ilişkin bilgi ve deneyimleri paylaşıldı.
Toplantı kapsamında Türk eğitim sisteminde hayata geçirilen reformlar ayrıntılı biçimde ele alınırken Türkiye'nin eğitim politikaları ve uygulamalarına ilişkin sunumlar, uluslararası katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Bu kapsamda 'Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Milli Eğitim Akademisi', 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Ebeveyn Katılımı', 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve Uygulamaları' ile 'Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Sonuçları Bağlamında Türk Eğitim Sisteminde Politikalar ve Reformlar' başlıklı oturumlar gerçekleştirildi."