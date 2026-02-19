Haberler

İstanbul'da taralı alan ihlali uygulaması yapıldı

Güncelleme:
İstanbul'da polis ekipleri, dron destekli trafik uygulamasıyla taralı alan ihlali yapan sürücüleri denetledi. Ümraniye'de çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da polis ekipleri sabah saatlerinde trafikte dron destekli taralı alan uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetlendi.

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Kontrolleri yapılan sürücülere taralı alanı ihlali nedeniyle cezai işlemi uygulandı.

Kaynak: AA " / " + Selami Küçükoğlu -
Haberler.com
