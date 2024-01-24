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İstanbul'da cinayet şüphelisi yakalandı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçen yıl gerçekleşen cinayetin şüphelisi Sedat Çiçek, Tekirdağ'da yakalandı. Çiçek'in yanında uyuşturucu getiren kişiler de gözaltına alındı.

İSTANBUL'da Hakan Özer'i (29) öldürdüğü iddia edilen Sedat Çiçek (24), uyuşturucu siparişi verdiği kişilerin gözaltına alınmasının ardından Tekirdağ'daki adresi belirlenip yakalandı. 35 ayrı suç kaydı bulunan Çiçek, kendisine uyuşturucu getiren K.A. ile birlikte tutuklandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle Salih Tarımcı Sokak'ta, geçen yıl 10 Ağustos'ta, 2 çocuk babası Hakan Özer, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak Sedat Çiçek, her yerde aranırken; polis ekipleri, Tekirdağ'da TOKİ uygulama noktasında şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurdukları otomobilde, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan K.A. ve E.A.'yi gözaltına aldı. Hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.A. ile E.A., ifadelerinde uyuşturucuları, Sedat Çiçek'e götürdüklerini söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde, Çiçek'in saklandığı eve operasyon düzenleyip, yanındaki Y.C. ile birlikte yakaladı. Evdeki aramada 5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede, Çiçek'in, 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ve İstanbul'da Hakan Özer'in cinayet şüphelisi olarak arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Sedat Çiçek ile A.K. tutuklandı, E.A. ve Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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