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İstanbul'da Change'le 61 otomobil satan 22 kişilik şebeke adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da Change'le 61 otomobil satan 22 kişilik şebeke adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da deprem ve sel hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirilen aynı model ve renkteki otomobillere geçiren 22 kişilik şebeke adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'Change' yöntemiyle 61 otomobil satarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.

İSTANBUL'da deprem, sel gibi sebeplerle ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri aynı model ve renkte otomobillere geçirerek, sözde tamir ettirmiş gibi satan 22 kişilik şebeke, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 61 otomobili aynı yöntemle sattıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına almıştı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin deprem, sel, yangın gibi olaylar sonucu ağır hasar almış otomobilleri satın aldıkları, daha sonra yurt dışından aynı renkte ve modelde otomobilleri kiralayarak Türkiye'ye getirdikleri belirlendi. Hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından gelen araçlara geçiren şüphelilerin daha sonra bu araçları sahte belgelerle sattıkları tespit edildi. Çetenin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin halk arasında 'Change' olarak bilinen yöntemle 61 otomobilin satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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