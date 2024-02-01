İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Filozof Ramazan Diyarbakır'da defnedildi

İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve kentte "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işlettiği çay ocağında dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Pişkin'in cenazesi, uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan Pişkin'in naaşı, cenaze nakil aracıyla merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.

Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi.

Törene, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Pişkin'in ailesi, yakınları, arkadaşları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.