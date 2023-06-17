İSTANBUL'da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Gece boyunca devam eden yağmur sabaha karşı etkisini yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Gece boyunca devam eden gök gürültüsü ve şimşek, yerini yağmura bıraktı. Yağış zaman zaman etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Taksim'de de etkili olan yağmura bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü.