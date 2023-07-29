İstanbul'da "Batı Azerbaycan Gerçekleri Uluslararası Düzeyde" Türkiye Forumu düzenlendi

"Batı Azerbaycan Gerçekleri Uluslararası Düzeyde" Türkiye Forumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansının katkılarıyla, Kızılbaş Gençleri Eğitim Sosyal Birliği ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu organizatörlüğünde düzenlenen forumun açılış konuşmasını, Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Agil Alesger yaptı.

Alesger, muzaffer ordularının kendilerine yeni bir Kızılelma hediye ettiğini ve Türkiye'nin de desteğiyle Şuşa'da, iki ay yıldızlı bayrağın beraber dalgalandığını söyledi.

Karabağ'da yaşananları hatırlatıp, herkes umutsuzken umutlarını yitirmediklerini belirten Alesger, "Bir gün biz Batı Azerbaycan dediğimiz Revan Hanlığı'nda da üç renkli bayrağımızın dalgalanacağına inanıyoruz. En azından sivil toplum örgütleri olarak biz bu düşüncedeyiz, bu inançtayız." dedi.

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade de bölgeye dair tarihi bilgiler paylaşarak, "Zengezur'un Ermenistan'a verilmesiyle Azerbaycan'ın Türkiye'yle ve tüm Türk dünyasıyla karasal bağlantısı maksatlı şekilde kesilmiş oldu ve böylece Sovyetler tarafından, Ermeniler tarafından Türk dünyasının coğrafi bakımdan parçalanmasına yönelik adım atıldı." diye konuştu.

Allahverdizade, Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Batı Azerbaycanlıların haklarının sağlanmasını sıklıkla dile getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Azerbaycan'da Batı Azerbaycan Topluluğu faaliyet göstermektedir. Batı Azerbaycan'dan olan soydaşlarımızın haklarının iade edilmesi, sorumluların mahkeme önüne çıkarılması için çok boyutlu faaliyet yürütmektedir. Bugün Batı Azerbaycan'dan soydaşlarımız Batı Azerbaycan'a geri dönecekleri günü bekliyorlar. Batı Azerbaycanlıların kendi ata yurtlarına geri dönme hakkının sağlanması herhangi bir devlete karşı toprak iddiasında bulunmak anlamına gelmiyor. Çünkü Batı Azerbaycanlıların kendi ata yurtlarına dönmesi onların doğal hakkıdır ve bu hak tüm uluslararası sözleşmelerle tespit edilmiştir."

Forumda, Batı Azerbaycan'a dair görüntülerin yer aldığı kısa film gösterimi yapıldı.

Ardından araştırmacı Raşid Mustafazade'nin moderatorlüğünde, akademisyenler Mehdi Genceli, Venera Mustafayeva ve araştırmacı-yazar Dilgam Ahmet'in katılımıyla panel düzenlendi.

Panel sonrasında katılımcılara plaket takdim edildi. Forum, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.