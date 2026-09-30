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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Çamlıca gişeleri mevkisinde her iki yönde yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar devam ediyor. Kadıköy, Kozyatağı, Ataşehir ve Maltepe çevresindeki bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında Ümraniye istikametinde yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise yoğunluk köprü girişinden başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Merter mevkisinden Küçükçekmece'ye kadar Edirne istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Kara yolunun Çağlayan, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

O-3 Otoyolu ile Otogar-Hal yolu güzergahında da araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında da trafik ağır seyrediyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde de yoğunluk görülüyor.

Öte yandan, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.

Kaynak: AA
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