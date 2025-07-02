İstanbul'da 4. Öğretmen Motivasyon Kampı Başladı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Öğretmen Motivasyon Kampı'na 32 ilden 60 öğretmen katıldı.

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde başlayan kampın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, geçen yıl kampa katılan ekipten büyük bir enerji ve motivasyon aldıklarını söyledi.

İstanbul'un her taşı, karesi ve semtinin mesaj veren, anlam yükleyen ve tefekküre sevk eden çok zengin bir şehir olduğunu dile getiren Yentür, okuyabilene kültür, tarih ve medeniyetin baş şehri olarak bir üniversite olmasından dolayı bu buluşmayı İstanbul'a gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Var olmak değişmektir, değişmek olgunlaşmaktır, olgunlaşmak ise sürekli olarak kendini yenilemektir." özdeyişinin öğretmenler için çok önemli olduğunu anlatan Yentür, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik talebeliği hiç bitmeyen bir mesleğin adıdır. İnsanlığın tarihini belgeleyen, milletlerin geleceğini kadrini belirleyen öğretmenlerdir. Öğretmenler sadece sınıfta ders vermez, bir millete ruh ve şekil verir. Öğretmenler, aynı zamanda ailenin de öğretmenidir. 2025, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilanıyla beraber 'Aile Yılı' çok kıymetli bir şey. Evlerimizdeki oturma odasıyla sınıf birleşmezse bu iş yarım kalır."

"Biz, hiç kimseye haksızlık edemeyiz"

Yetiştirdikleri öğrencilerin hiç kimseye bu gök kubbe altında adaletsizlik ve haksızlık yapmamasını istediklerini kaydeden Yentür, "Çocukları öldürmesin. Okulları bombalamasın, hastaneleri bombalamasın. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun insan bu gök kubbe altında en kıymetli, en şerefli varlıktır. Biz, hiç kimseye haksızlık edemeyiz, merhametsizlik edemeyiz, bunun için varız. O yüzden 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', erdem-değer-eylem modeli, bütüncül bir şey." ifadelerini kullandı.

Yentür, yapay zeka ve dijital dönüşümle birlikte öğretmenliğin bir nebze kolaylaşabileceğini, ancak teknolojinin kötü niyetli kişilerin elinde bir canavara dönüşme riskini de beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.

Açılışa, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile eğitimci-yazar Şaban Kızıldağ da katıldı.

Üniversite kampüsünde 6 Temmuz'a kadar sürecek kampta, atölyeler, söyleşiler ve kültürel gezilerle öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenecek.