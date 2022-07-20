İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE ÇAYIR TIRTILI ALARMI

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,

" Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de görünüyor'

"30 yıl sonra ilk defa böyle bir yoğunluk oldu"

" İstanbul'da 2022 yılında ayçiçeği ekilmiş olan alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük"

Yalın Onat ERGÖR - Emre Can URAN/İSTANBUL,- İSTANBUL'da 4 ilçede çayır tırtılı görüldüğünü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca açıklama yaptı. Karaca, "2022 yılında ayçiçeği ekilmiş olan alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük" dedi.

Çayır tırtılı İstanbul'da da ayçiçeği tarlalarına zarar verdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çatalca'da yapılan ilaçlama çalışmasına katıldı. Drone ile havadan Çatalca'daki ayçiçeği tarlalarına ilaçlama yapıldı.

"30 YIL SONRA İLK DEFA BÖYLE BİR YOĞUNLUK YAŞANDI"

"ŞU ANDA BİZ BU ZARARLIYI DURDURDUK"

"25 BİN DEKARLIK AYÇİÇEK TARLASINDA BU TIRTILI GÖRDÜK"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel