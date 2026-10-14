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İstanbul'da 378 112 Acil Sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibi sağanak sonrası görev yapıyor

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sağanak sonrası 378 112 Acil Sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibinin sahada olduğunu açıkladı. Güner, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı 378 Acil Sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibinin sahada olduğunu açıkladı.

Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Güner, " İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 adet 112 Acil Sağlık ekibimiz ve 5 UMKE ekibimizle sahadayız. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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