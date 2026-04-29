İstanbul'da 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İSTANBUL'da 'yankesicilik' suçundan hakkında 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Hakan G., Bahçelievler'de saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Ocak'tan bu yana cezaevi firarisi olarak aranan Hakan G.'nin Bahçelievler'de bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Hakan G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakan G.'nin 2020 yılında İstanbul'da işlenen 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından toplam 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca hakkında 4 ayrı UYAP kaydı olduğu belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

