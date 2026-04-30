İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu kaydedildi.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin, İstanbulkart entegrasyonuna dahil bütün toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceği belirtilen açıklamada, "Ücretsiz ulaşım Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak. Toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında İstanbulkart ile turnike teması yapılması yeterli olacak. Sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
