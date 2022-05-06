Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı Çatalca'da geçirdi. Erdoğan bugün Çatalca Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Erdoğan daha sonra Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.

"İSTİYORUZ Kİ ÇATALCA ŞANINA YAKIŞIR BİR HALE GELSİN"

"Biliyorsunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik. Şimdi manda kalmadı neredeyse. Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Manda kaymağı, manda sütü. Bunlar Çatalca'da bayağı ileriymiş, adeta marka. Temennimiz odur ki yani lider bir şeyi söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü, kuvveti toplar. İnşallah Çatalcamız bundan sonra altyapısıyla, üst yapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak. Biz her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz"

Demirören Haber Ajansı / Güncel