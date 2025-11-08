Haberler

İstanbul Boğazı'nda Sabaha Sıs Gölgesi

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, gece saatlerinde başlamıştı. Görüş mesafesinin düştüğü boğazda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Bebek Sahili'nde ise olta balıkçıları sisin arasında balık tutmaya devam etti. Bu durum, İstanbul'da sabah saatlerinde sis nedeniyle oluşan zorlukları gözler önüne seriyor.

İstanbul Boğazı çevresinde gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Bebek Sahili'nde ise olta balıkçıları sis altında balık tutmaya devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
