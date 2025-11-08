İstanbul Boğazı'nda Sabaha Sıs Gölgesi
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, gece saatlerinde başlamıştı. Görüş mesafesinin düştüğü boğazda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Bebek Sahili'nde ise olta balıkçıları sisin arasında balık tutmaya devam etti. Bu durum, İstanbul'da sabah saatlerinde sis nedeniyle oluşan zorlukları gözler önüne seriyor.
