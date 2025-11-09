Haberler

İstanbul Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Güncelleme:
Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletli bir kişinin oturan biriyle tartışması sonrası kavgaya birçok kişi dahil oldu ve bir kişi silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

İstanbul Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletiyle gelen kişinin sokakta sandalyede oturan kişiyle tartışıp kavga ettiği, daha sonra başkalarının da koşarak gelip olaya dahil olduğu görülüyor.

Kavga sırasında sokakta bulunan otelden çıkan bir kişinin silahla etraftakilere ateş açması da görüntülerde yer alıyor.

İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta dün 2 kişi arasında yaşanan tartışma nedeniyle silahlı kavga çıkmıştı.

Silahla yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.

