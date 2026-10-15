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İstanbul Ayazağa'da sağanak kaynaklı selde 1 kişi boğularak hayatını kaybetti

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İstanbul'da akşam şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa'da sele neden oldu; Dereboyu Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan 1 kişi ayağı kayıp düşerek kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa'da meydana gelen selde 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Kentte gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu.

Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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