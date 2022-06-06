Adalar'da yangın tatbikatı - Haberler

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan tatbikata 121 personel, 27 kara ve 6 deniz aracı katıldı. İSKİ Genel Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Müdürlüğü, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, İGDAŞ ve Şehir Hatları A.Ş. ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Belediyesi, 112 Acil/UMKE, 1'nci Ordu Komutanlığı ve Tarım Orman Başkanlığı 1. Bölge Müdürlüğü de tatbikata katıldı.

"EKSİKLİKLERİMİZİ TOPLANTIDA MASAYA YATIRACAĞIZ"

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, 2022 yılının tatbikatlar yılı olduğunu hatırlatarak "AKOM koordinatörlüğünde İtfaiye Daire Başkanlığı aracılığıyla, İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı, Adalar Yangın Operasyon Planı kapsamında burada tatbikat gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizin 10 birimi ile 1'nci Ordu Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de katkıda bulundu. Amacımız bir yangın durumunda reflekslerimizi arttırabilmek, eksikliklerimizi tespit etmek ve gidermek için çeşitli önlemler almak. Eksikliklerimizi gerçekleştireceğimiz toplantıda masaya yatıracağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel