İşsizlik Sigortası Fonu'na Devlet Payı Yüzde 1'den Yüzde 0,5'e Düşürüldü

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında alınacak devlet payı yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 49'uncu maddesinde yer alan devlet payı yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11258 sayılı karara göre, daha önce yüzde 1 olarak uygulanan devlet payı yüzde 0,5'e indirildi.

Karar, yayım tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girecek. Buna göre düzenleme 1 Mayıs 2026 itibarıyla uygulanacak.

Kaynak: ANKA